Москва, 15 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

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В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.