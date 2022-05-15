Бобров, Воронежская область, , 10:54 — REGNUM Двое подростков пострадали в автоаварии в Воронежской области 14 мая, по предварительным данным, один из пострадавших находился за рулём. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 23:10 в Бобровском районе, на 42 километре автодороги Анна — Бобров. По предварительным данным, 17-летний подросток, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии травмы получили сам несовершеннолетний водитель и его пассажирка 15 лет. Оба госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.