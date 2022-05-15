Москва, 15 мая 2022, 10:52 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.
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