Москва, 15 мая 2022, 10:50 — REGNUM Вооруженные Силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка, Запорожье, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.