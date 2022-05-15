Берлин, , 10:50 — REGNUM В случае, если Швеция и Финляндия захотят стать членами Североатлантического альянса (НАТО), вопрос об их принятии нужно решить быстро. Об этом 15 мая заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО в Берлине, ее выступление транслировалось на сайте альянса.

Анналена Бербок (сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО… то они могут вступить быстро», — сказала она.

Также Бербок выступила с утверждением, что НАТО был и остается «оборонительным» альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Финляндии в Брюсселе подаст заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, скорее всего в среду, 18 мая.