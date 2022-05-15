Севастополь, 15 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. С двумя военнослужащими, погибшими при исполнении долга во время специальной военной операции, простились в Севастополе 14 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

В Севастополе похоронили Геннадия Павлова и Романа Пасынкова. Геннадий Павлов — младший сержант, водитель-электрик десантно-штурмового батальона 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Уроженец Курска, в Севастополе служил с 2013 года. Роман Пасынков — капитан 3 ранга, начальник отделения службы войск военной службы штаба Черноморского флота, уроженец Амурской области, в 810 отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты служил с 2008 года.

«Наши воины погибли, выполняя свой долг во время специальной военной операции. Вечная память ребятам!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.