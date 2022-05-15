Томск, 15 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Томской области за минувшую неделю с 5 по 12 мая зарегистрировано 899 случаев нападения клещей на людей. В числе пострадавших 202 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

Чаще всего клещи кусают жителей Томска — 534 случая за неделю, в том числе 103 случая нападения на детей.

«Также частые обращения отмечаются в Асиновском, Бакчарском, Колпашевском, Кожевниковском, Шегарском, Первомайском, Чаинском, Шегарском районах и г. Стрежевой», — отметили в управлении.

Всего с начала сезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей обратились более 2 тыс. человек, из которых 524 ребенка. 260 из них были привиты от клещевого энцефалита.