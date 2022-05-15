15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что запасов бензина на Украине осталось максимум на пять дней.

Мирослава Романенко, , 11:57 — REGNUM Запасов бензина на Украине осталось максимум на пять дней. Об этом сообщает 14 мая «Укравтопром» со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина имеет запасов бензина на 5 дней, а по дизтопливу данный показатель составляет 3 дня. При нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум», — пояснила она.

Она также пообещала, что будущие запасы топлива удастся обеспечить новыми способами.

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Юлия Свириденко Официальное интернет-представительство президента Украины

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Бензина осталось на 5 дней, дизеля на 3», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Странно, ведь [глава партии «Слуга народа» Александр] Корниенко и прочие «слуги американского народа» (депутаты фракции «Слуга народа» в украинском парламенте — М. Р.) уверяли украинцев в том, что ситуация с топливом улучшится за пару дней, мол, в Польше все купили, а тут министр экономики «российскую пропаганду» озвучивает!» — с сарказмом прокомментировал новость украинский журналист Дмитрий Василец.

«Зато гаубицы поставляют», — отреагировал Fox.

«Где осталось? Не ну он есть по 70 [гривен или 155 рублей]… Но это золотые поездки», — добавил DА.

«Вот и конец военным действиям. Лошадей нет. Пушки на себе тероборона тянуть не будет… Ну и все вытекающее отсюда события не заставят долго ждать», — выразила надежду Татьяна Л.

«Как раз на лошадях из Польши и прут цистерны. На военные действия — всё, на народ — плевать…» — с сарказмом ответил Татьяне Л. Антошка.

«Или как вариант это внутренняя игра в дефицит. То есть дезинформация», — написал AlexeyZaV.

«Значит, надо сделать так, чтобы было правдой, — уничтожить остатки горючего», — призвала в свою очередь Olga.

«Хорошо бы, если так, может, быстрее закончится всё», — выразила надежду Юлия.

«Так зачем им ленд-лиз, чем они технику заправлять будут?..» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Лэнд-лиз США нужен, чтобы всучить и потом доить», — ответил ему Константин.

«Ничего, гаубицы на конной тяге поедут!» — иронизирует Viktor V.

«Мне, конечно, сложно оценить ситуацию с топливом в стране в целом. У нас городок небольшой, что творится на заправках, не в курсе. Но, судя по движению и количеству машин, впечатление, что проблем нет ни с топливом, ни с его ценой», — отметила в свою очередь Lilia.

«К сожалению, через Польшу поток не кончается. Поставляют буквально все — и оружие, и топливо…» — написала Ирина 070 814.

«С топливом разобрались, на очереди пшеница», — не без сарказма добавил Евгений.

«Да безразлично, что они там говорят… Военные действия нужны в первую очередь Америке — что демократам (за ними ВПК), что республиканцам (за ними нефть). Чем дольше военные действия, тем больше заработают правящие семейства США. Бизнес, и ничего личного, история повторяется… Военные действия на незалежной (на независимой, то есть на Украине — М. Р.) — лишь чтобы оправдать кризис в США… Им плевать на свой и чужой народы… Главное — нажива…» — пишет один из комментирующих.

«Гужевые доставки Украины. Нас мало и мы небыстрые», — иронизирует Ruslan I.

«Война — путь обмана. Советую об этом не забывать», — призвал 101.

«Справедливости ради интересно, а как эту ситуацию в принципе можно исправить? Украинские нефтеперерабатывающие заводы уже достаточно давно приказали долго жить. Все это время в страну топливо шло, но тем не менее дефицит нарастал. Чтобы он исчез, нужно поставки топлива увеличивать кратно, а как сделать?.. И сколько оно будет стоить при нынешней цене нефти и логистике?.. Параллельно с этим сколько будут стоить товары, перевозка которых осуществляется автотранспортом на золотой горючке», — задумался Alexey.

«Через 5 дней все будет понятно», — подытожила Yulia V.