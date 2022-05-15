Берлин, , 10:37 — REGNUM С победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» поздравил Украину заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он заявил об этом 15 мая перед неформальной встречей глав МИД стран этого блока в Берлине, его выступление транслировалось на сайте альянса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе «Евровидение»… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе», — сказал он.

Кроме того, заместитель генсека НАТО добавил, что представленная на конкурсе от Украины песня, по его мнению, «также была прекрасна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что он уверен в положительном решении вопроса о членстве Финляндии и Швеции в альянсе в случае, если от этих стран поступят соответствующие заявки.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Kalush Orchestra с Украины победила на конкурсе «Евровидение»