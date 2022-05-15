Белгород, 15 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Обстрелу с украинской территории подвергся поселок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Также губернатор Белгородской области уточнил, что в результате этого один из мирных жителей получил осколочное ранение и ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детсад, а также 500 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка.