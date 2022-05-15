Тула, , 10:28 — REGNUM Администрация музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области надеется завершить строительство многофункционального фестивального центра к 2028 году. Об этом сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой 15 мая агентству ТАСС.

Ясная Поляна Алексей Банников © ИА REGNUM

Советник президента по культуре рассказал, что в музее запланировано строительство целого ряда объектов. Основными из них станут фондохранилище и многофункциональный фестивальный центр.

В новом центре можно будет проводить кинофестивали, а также театральные показы. В настоящее время подобные мероприятия музей проводит под открытым небом.

Планируется, что новые объекты начнут работать до 2028 года. В этот год в России будет праздноваться 200-летний юбилей Льва Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна» создаст специальный оргкомитет для организации праздничных мероприятий. В комитет войдут представители других регионов, связанных с биографией классика.