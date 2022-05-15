Буффало, США, 15 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в супермаркете Tops Friendly в Буффало 18-летний сторонник превосходства белой расы вел трансляцию этого на видеостриминговом сервисе Twitch. Видеозапись с камеры террориста 15 мая опубликовал телеканал RT.

Kenny Mitchell Винтовка M16

На выложенных в интернет кадрах видно, как вооруженный автоматической винтовкой американского образца убийца выходит из своего автомобиля, после чего хладнокровно и методично расстреливает мирных граждан, которые попадаются ему во время его передвижения по территории супермаркета и в самом магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на винтовке устроившего стрельбу в супермаркете Tops Friendly в Буффало, помимо оскорбительного, расистского названия чернокожих людей было написано имя норвежского террориста и убийцы Андерса Брейвика.