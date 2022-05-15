Брюссель, , 10:16 — REGNUM ЕС собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке топлива из РФ и «эффективно удовлетворять» требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях. Об этом 15 мая передает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, Еврокомиссия обратится к компаниям с просьбой сделать заявление о том, что при оплате в долларах или евро по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными. На закрытом заседании исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и дает разрешение на покупку газа в соответствии с санкциями.

«Еще один ключевой момент — в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в долларах или евро и заявят о выполнении своих обязательств, от стороны РФ не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», — передает агентство.