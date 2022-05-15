Стокгольм, 15 мая 2022, 10:13 — REGNUM Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая. Об этом 15 мая пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.
«Если все пойдет по плану, то Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник», — отмечается в сообщении.
Согласно плану властей страны, заявку на вступление должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от нейтралитета и вступления в НАТО на фоне военной операции на Украине.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.