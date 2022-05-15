Стокгольм, 15 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая. Об этом 15 мая пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

«Если все пойдет по плану, то Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник», — отмечается в сообщении.

Согласно плану властей страны, заявку на вступление должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от нейтралитета и вступления в НАТО на фоне военной операции на Украине.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.