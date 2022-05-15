Турочакский район, Алтай, 15 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара, действующего вблизи села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай выросла до 2 га. На место выехал начальник Главного управления МЧС по региону Андрей Бурлаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Цитата из видео ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горном Алтае

В ликвидации пожара задействовано 159 человек и 13 единиц техники, в том числе вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра МЧС с применением водосливного устройства.

«Силами местного населения проводится работа по организации противопожарного разрыва-лесной просеки протяженность около километра», — отметили в управлении.