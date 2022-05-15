Берлин, 15 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, он уверен в положительном решении вопроса о членстве Финляндии и Швеции в альянсе в случае, если от этих стран поступят соответствующие заявки. Он заявил об этом 14 мая перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО в Берлине, его выступление транслировалось на сайте альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как напомнил Джоанэ, ранее к неформальному альянсу стран НАТО присоединились министры иностранных дел Финляндии и Швеции. Также он отметил, что альянс знает и с уважением относится «к демократическим процедурам в этих странах».

«Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО, мы работаем с ними по разным направлениям… Они уже вносят вклад в евроатлантическую безопасность», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно, что пинистры иностранных дел Швеции Анн Линде, Финляндии Пекка Хаависто и Турции Мевлют Чавушоглу в ходе неформальной встречи в Берлине обсудили политику открытых дверей НАТО.