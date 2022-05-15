Донецк, , 10:09 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ обесточены 6 трансформаторных подстанций, школа, детсад, 500 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка. Об этом 15 мая сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.

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