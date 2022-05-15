Иркутск, 15 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Иркутской области, в рамках особого противопожарного режима, продолжается работа по пресечению фактов нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает 15 мая ГУ МЧС РФ по региону, по результатам работы межведомственных патрульных групп накануне было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Из них 13 протоколов составлено за нарушение законодательства в границах населённых пунктов и в садоводствах. Только в Тайшетском районе накануне было составлено 10 протоколов по фактам сжигания мусора и сухой травы.

МЧС В Иркутской области 15 человек привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

Сотрудниками пожарного надзора Иркутской области вынесено 15 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.

С начала пожароопасного периода за нарушение правил благоустройства территории, в части ее захламления, составлено 127 протоколов. В рамках профилактической работы патрульных групп с начала действия особого противопожарного режима выявлено 25 мест захламления территории горючими отходами и мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 14 мая был ликвидирован 21 лесной пожар на общей площади 2795,3 га.

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