Луганск, , 10:00 — REGNUM Груз гуманитарной помощи доставили в один из освобожденных от киевских боевиков населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России. Видеозапись этого 15 мая обнародовало Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отмечается, что в первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди м беженцы.

Также указывается, что в состав выдаваемых мирному населению продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, а также консервированные мясо и рыба.

Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлена разгрузка и выдача гуманитарной помощи мирным жителям ЛНР. При этом на упаковке продуктовых наборов были нанесены надписи: «Своих не бросаем» и «Мир вашему дому».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.