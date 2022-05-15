Луганск, 15 мая 2022, 10:00 — REGNUM Груз гуманитарной помощи доставили в один из освобожденных от киевских боевиков населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России. Видеозапись этого 15 мая обнародовало Минобороны РФ.
Отмечается, что в первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди м беженцы.
Также указывается, что в состав выдаваемых мирному населению продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, а также консервированные мясо и рыба.
Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлена разгрузка и выдача гуманитарной помощи мирным жителям ЛНР. При этом на упаковке продуктовых наборов были нанесены надписи: «Своих не бросаем» и «Мир вашему дому».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.