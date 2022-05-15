Луганск, 15 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Груз гуманитарной помощи доставили в один из освобожденных от киевских боевиков населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России. Видеозапись этого 15 мая обнародовало Минобороны РФ.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Отмечается, что в первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди и беженцы.

Также указывается, что в состав выдаваемых мирному населению продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, а также консервированные мясо и рыба.

Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлена разгрузка и выдача гуманитарной помощи мирным жителям ЛНР. При этом на упаковке продуктовых наборов были нанесены надписи: «Своих не бросаем» и «Мир вашему дому».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.