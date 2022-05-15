Москва, , 09:59 — REGNUM Первые эксперименты с 3D-принтером в российском сегменте Международной космической станции будут проводиться с использованием полимерных материалов. Об этом рассказал директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Игорь Поташный 15 мая агентству ТАСС.

Принтер для 3D печати макета модели Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На начальном этапе это будут какие-то полимерные материалы, которые просты», — объяснил Поташный.

Он добавил, что на следующих этапах можно будет перейти к экспериментам с более сложными материалами. В частности, рассматривается возможность формирования материалов, необходимых для деятельности на Луне или планетах.

3D-принтер для экспериментов на МКС изготовлен специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» и учёными Томского государственного университета. Установка будет использоваться для серии экспериментов по 3D-печати в условиях микрогравитации.

Предполагается, что на принтере можно будет изготовить детали, которые используются на орбитальной станции. В будущем принтер может быть включён в состав штатного оборудования МКС.

Принтер будет доставлен на МКС грузовым кораблём «Прогресс МС-20». Запуск запланирован на 3 июня 2022 года.

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