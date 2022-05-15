Донецк, 15 мая 2022, 09:56 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом 15 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«В результате обстрела со стороны ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева погиб мужчина», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей.
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