Барнаул, , 09:54 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 15 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 706 человек, + 69 за сутки) выздоровели 258 248 человек (+79 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8628 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончались двое пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Проходят лечение 830 (-12 за последние сутки). Число тестирований повысилось с 4851 до 5512 (на 661 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 833 (+7 за последние сутки) и 217 470 (+129 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных повысилось до 59 (+4 за сутки). Из них 20 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 879 зараженных коронавирусом среди детей (+20 за последние сутки).

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