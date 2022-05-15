Донецк, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 14 мая до 09:00 15 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 3 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 15 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 4 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 14 мая до 08:00 15 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей.

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