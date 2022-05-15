Вашингтон, , 09:50 — REGNUM На винтовке 18-летнего сторонника превосходства белой расы, который убил десять человек и ранил троих в супермаркете Tops Friendly в Буффало, помимо оскорбительного, расистского названия чернокожих людей было написано имя норвежского террориста и убийцы Андерса Брейвика. Фотографию отнятой у стрелка американскими правоохранителями винтовки 16 мая приводит RT.

Брейвик Lukepryke

При этом жертвами устроенных Брейвиком в 2011 году терактов в Норвегии стали 77 человек и еще 151 человек был в результате них ранен.

Также на винтовке присутствует имя Джона Эрнеста, который в 2019 году устроил стрельбу в синагоге в Калифорнии, в результате чего одна женщина погибла и еще три человека были ранены.

Как сообщало, ранее важность борьбы с внутренним терроризмом и расизмом подчеркнул президент США Джозеф Байден, комментируя стрельбу в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк, в результате которой погибли десять человек.