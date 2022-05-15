Мадрид, , 09:50 — REGNUM Если Украина не сможет в 2023 г. принять международный песенный конкурс «Евровидение», то его готова провести Испания. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям испанской гостелерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

Евровидение Daniel Aragay

«RTVE предлагает поддерживать Украину…, и в случае, если это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему «Евровидению», — передает ее слова ТАСС.

Победителем конкурса «Евровидение», который в 2022 г. прошел в Турине (Италия), стала украинская группа Kalush Orchestra. По традиции, следующим местом проведения конкурса должно стать государство, которое представляют победители.