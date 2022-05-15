Оренбург, 15 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбуржье недалеко от посёлка Архангеловка автомобиль «Нива» выехал в кювет и опрокинулся. 18-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на дороге в Каргалу. Две пассажирки 17 и 22 лет были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 14 мая в Свердловской области в ДТП погиб 43-летний водитель.