Москва, , 09:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию помощи вынужденным переселенцам с Украины и Донбасса. Соответствующая телеграмма опубликована 15 мая на сайте Кремля.

РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения Российский Красный Крест

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«Отмечу … деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам … люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей», — отмечается в сообщении.

Президент РФ поздравил с 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Он добавил, что участник международного движения по праву считается старейшей благотворительной организацией страны, которая всегда объединяла неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твёрдо следовала принципам гуманизма и сострадания.

Он также поблагодарил участников «Красного Креста» за добросовестный труд и пожелал здоровья и плодотворной работы.