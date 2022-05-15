15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что правительство Канады готово помочь вывезти зерно из украинских портов на своих кораблях.

Оксана Переможенко, , 10:41 — REGNUM Правительство Канады готово помочь вывезти зерно из украинских портов на своих кораблях. Об этом 14 мая заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — приводит слова политика телеканал CTV.

По словам главы канадского МИД, Канада готова предоставить свои корабли для вывоза зерна.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Помнится, они так золотишко из Южной Америки вывозили… Белые господа», — отреагировала Ирина.

«Своим зерном жертвовать, я так понимаю, не хотят. Но продразверстку поддерживают», — отметила Наталья N.

«Голодомор 2.0 готовят «благодетели», — отреагировал Юрий.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

«Очень хотят спасти украинцев от сытой жизни», — с сарказмом написала Marina.

«Чего не сделаешь для себя любимого», — шутит Vitalik.

«Корабли у Канады, небось, под землёй ходят — море украинцы нашпиговали минами, а небо закрыто ПВО, даже если корабли поставить на рельсы, то топить их придётся дровами из карпатской ели, которую уже тоже давно всю вырубили», — не без юмора добавил Igor Z.

«Вот же… Лишь бы урвать…» — прокомментировала новость Миранда Р.

«Ай молодцы! И Канада, и США, и Европа — все хотят избавить Украину от этого вредного, ненужного продукта», — написал Сергей Н.

«У, еще бы! Уж что-что, а грабить, вывозить, воровать, присваивать — в этом демократический Запад спецы», — отреагировал Андрей П.

«Вы можете доверить ваше зерно нам! У вас есть зерно? Тогда мы идём к вам! Избавим от любого зерна! Гарантия 100%», — иронизирует Ilya L.

«Голодомор опять хотят сделать», — пишет And Kh.

«Да уж, это не союзники, а стервятники. Пациент ещё не умер, а уже рвут его на части», — комментирует новость Rita.

«Просто удивительно, как все страны перестали вывозить свои продукты из-за угрозы голода, тем самым обезопасив свой народ. И только украинская власть плевала на оболваненный народ Украины и вывезла всë до начала спецоперации. И люди этого не видят и не понимают!» — отметила Olga P.

«А Канаде хозяева вообще разрешили чего-то там мочь или хотеть?» — поинтересовался antimanager.

«Ввести одно условие — и зерно резко никому будет не нужно. А именно: с зерном отправляются и беженцы. Ну там определить сколько…100 кг зерна и один беженец, или тонна… не важно… Главное, что зерно уже станет при таком раскладе неинтересно», — считает Алексей А.

«Грабить чужое — это по-нашему, по-канадски», — с сарказмом добавил Константин К.

«Они там скоро переругаются, кто же вывозить будет», — иронизирует Маруся.

«Украина пошла с торгов… Пшеницу разделили, вооружение подаренное перепродали, народ сбежал… Что там у них еще есть? Зеленский, что следующее на торги выставишь?» — задалась вопросом Марина.

«И что по этому поводу пародия на президента говорит? Накормленные фейками жители некогда существовавшей Украины никак не поймут, что актёришка сдал их Западу с потрохами… Дальше разорвут незалежну (независимую, имеется ввиду Украина — О. П.) на куски», — добавила Ольга Ш.

«Благодеяние» по-западному. Они примерно так же «спасали» Ирак от его золотого запаса. Сейчас Сирию «спасают» от сирийской нефти. Всё по Оруэллу: добро — это зло, зло — это добро, грабёж — это помощь», — пишет Алина А.

«Значит, будут грабить!» — написала Ольга, напомнив фразу из фильма «Свадьба в Малиновке».

«Как же воровство, да без Канады?» — с сарказмом подытожила Лариса М.