Тайшет, Иркутская область, 15 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Иркутской области, где по состоянию на 15 мая бушует более 10 природных пожаров, удалось спасти двух новорожденных лосят. Инцидент случился при тушении очага близ села Берёзовка Тайшетского района.

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Как сообщает канал irk01, детёнышей спасла их бригада лесопожарной службы во главе с Сергеем Коротковым.

«Матушка их найдет. Только-только отелилась, на ногах еле стоят. Найдет их матушка», — говорит один из пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 15 мая в Иркутской области в локализованном состоянии находятся девять пожаров площадью 1970,6 га. В процессе локализации — 12 очагов площадью 308,2 га.

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