Кызыл, , 09:41 — REGNUM Хлебопекарным предприятиям Тувы компенсируют часть затрат на производство и реализацию хлеба. Минсельхозпрод республике начал приём заявок на предоставление субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пекари готовят к отправке свежую выпечку Александр Погожев © ИА REGNUM

С помощью господдержки производителей власти намерены сдержать рост цен на хлеб. В министерстве указали на подорожание почти всех составляющих себестоимости хлеба за последнее время.

«Поэтому правительство России приняло решение о компенсации части затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий. Общий объем поддержки в 2022 году с учетом софинансирования из регионального бюджета составит 22 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Пекари могут рассчитывать на компенсации из расчёта 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). В ответ производитель должны держать фиксированные цены на продукцию.

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