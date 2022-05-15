Херсон, 15 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Осуществляющим обеспечение безопасности и порядка в следственных изоляторах и тюрьмах Херсонской области сотрудникам необходимо продолжить выполнять свои обязанности для предотвращения возникновения хаоса, вопреки требованиям киевского режима об оставлении ими своих рабочих мест. Об этом 15 мая заявил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Не слушаете своих кураторов (СБУ), продолжайте выполнять свои функциональные обязанности… Если выпустить осужденных и подследственных, то в городе начнется просто хаос. Осужденным деваться некуда, начнутся грабежи, разбои и изнасилования. Поэтому я прошу всех остаться на своих рабочих местах», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гуряков уточнил, что на данный момент от личного состава Херсонского СИЗО осталась треть, чего недостаточно, и потому он обратился в правоохранительные органы РФ для усиления периметра и внутри учреждения.

Кроме того, и. о. начальника следственного изолятора отметил, что он готов продолжить исполнять свои обязанности, чтобы навести порядок во вверенном ему СИЗО.

«Я отдал этой службе 24 года. Для меня это личное. Я работал, чтобы те, кто здесь находится, не смогли отсюда беспрепятственно выйти. Здесь осужденные на пожизненное заключение, те, кто привлекается по особо тяжким преступлениям, — это и изнасилование, и грабежи, и разбои, поэтому обстановку надо держать под контролем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков заявил, что произошедший в Херсонском СИЗО бунт, при котором предполагалось бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе и дискредитации действующей военно-гражданской администрации, является спланированной, является спланированной акцией Службы безопасности Украины (СБУ).