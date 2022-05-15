Донецк, , 09:36 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ, выпустив 323 единицы различных боеприпасов. За сутки поступили сведения о ранении мирного жителя: женщины 1962 г. р., в Петровском районе Донецка», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 13 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Еленовке, Горловке, Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.