Бейрут, , 09:31 — REGNUM Первые выборы начались в Ливане после экономического коллапса и нескольких месяцев неопределенности, передает 15 мая Ynet.

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Данные выборы являются проверкой того, смогут ли радикальная группировка «Хезболла» и ее союзники сохранить парламентское большинство в условиях растущей бедности.

После последних выборов в Ливане в 2018 г. страну потряс экономический кризис, в котором Всемирный банк обвинил правящий класс, в 2020 г. Бейрут был разрушен мощным взрывом в порту.

«Хезболла» заявила, что не ожидает особых изменений в составе нынешнего парламента, хотя ее противники, в том числе связанные с Саудовской Аравией Ливанские силы, еще одна христианская группировка, говорят, что надеются отобрать места, пишет ИА Красная Весна.