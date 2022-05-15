Абакан, 15 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели два пациента. Выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Усть-Абаканского и Аскизского районов. 4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,1. Всего в начала года в республике подтверждено 33 839 случаев инфицирования.

«Амбулаторно лечатся 84 (+2) пациента, проходят лечение в стационаре 50 (+3) человек: 1 из них на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано», — добавили в оперштабе.