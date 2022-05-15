Пекин, 15 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Космической ракете Hyperbola-1 китайской компании i-Space не удалось вывести на околоземную орбиту спутник Jilin-1 Mofang-01A®. Об этом сообщает SpaceNews.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Запуск состоялся 13 мая с космодрома Цзюцюань. Через несколько часов после запуска агентство «Синьхуа» сообщило, что ракете не удалось доставить на орбиту полезную нагрузку.

Ракета Hyperbola-1 должна была вывести на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли компании Chang Guang Satellite Technology Company. Причины неудачи запуска не раскрываются.

Компания i-Space основана в 2016 году. В июле 2019 года частная компания провела первый успешный запуск твердотопливной одноступенчатой ракеты-носителя Hyperbola-1.

Следующие пуски ракет Hyperbola-1 состоялись в 2021 году. В результате запусков 1 февраля и 3 августа произошли сбои, приведшие к потере полезной нагрузки.