Элиста, , 09:28 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 25 человек, выздоровели 11 пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 15 мая.

Лабораторные исследования на COVID-19 Dzhmao.ru

В настоящее время в двух ковидных госпиталях Калмыкии лечится 31 пациент. Состояние двух человек остаётся тяжёлым. Один заболевший подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 316 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 842 пациента.