Торонто, Канада, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей оформил дубль Ник Пол (19-я и 36-я минуты). Автором единственной шайбы «Мэйпл Лифс» стал Морган Райлли (34-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 30 из 31 броска по своим воротам. Его одноклубники — российские защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров, а также российские защитник и форвард «Торонто» Илья Любушкин и Илья Михеев не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Тампы» и в следующем круге команда встретится с клубом «Флорида Пантерз», ставшем победителем регулярного чемпионата и выигравшие в первом круге плей-офф Кубка Стэнли команду «Вашингтон Кэпиталз».