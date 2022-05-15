Барнаул, 15 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Алтайский край внесли в список регионов, жители которых чаще всего обращаются за медицинской помощью после укусов клещей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора, высокая клещевая активность отмечена также в Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Томской, Иркутской областях и Приморском крае.

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В сезоне 2022 года количество обращений в медорганизации пострадавших от этих опасных насекомых превышает среднемноголетние значения на 10%.

Всего с начала сезона активности клещей в Алтайском крае (03.04.2022 г.) в поликлиники обратились 2383 пострадавших из 68 районов Алтайского края, из них 797 детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировано 99 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 24 детей в возрасте до 14 лет, а также 7 случаев с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом. На стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся трое взрослых жителя края.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 11,6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 19% клещей — возбудитель клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на Алтае прогнозируется стабильно высокая численность клещей.

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