Киев, , 09:24 — REGNUM В воскресенье, 15 мая, заявка на прокачку российского природного газа через территорию Украины снизилась на 3,4% по сравнению с объемом днем ранее, составив 62,7 млн кубометров. Это 15 мая следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Украинская ГТС utg.ua

При этом украинская сторона перестала принимать газ для транзита через ГИС «Сохрановка», заявив, что причиной для этого является переход ее под контроль российских сил (на территории ЛНР). Из-за этого транзит газа в ЕС осуществляется только через ГИС «Суджа», а, по данным концерна «Газпром», перенос всего объема газа из РФ на «Суджу» технологически невозможен.

При этом все обязательства перед потребителями из Европы российская компания выполняет и услуги транзита полностью оплачены.

Отметим, в результате транзит российского газа через газотранспортную систему Украины с 11 мая резко снизился. В то же время, с начала месяца он составлял более 90 млн кубометров ежесуточно.