Брюссель, 15 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) столкнулся с экономическим давлением с разных сторон, есть опасения, что Европейский ЦБ столкнется с рецессией или стагфляцией. Об этом 15 мая пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Агентство сообщило об опасениях политиков ЕС столкнуться с возможной рецессией или стагфляцией. Инвесторы обеспокоились этими рисками, так как они высоки.

«По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе», — отмечается в сообщении.

Топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC ранее предупреждали о вероятной рецессии в Европе.

При этом в Европейском ЦБ рассчитывают найти решение в стимулировании экономики в эпоху кризиса.