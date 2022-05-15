Элиста, 15 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Калмыкии зафиксировали подъём заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Главная причина роста показателя — сезонность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

С начала 2022 года зарегистрировано не менее 88 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, что на 67% выше, чем за аналогичный период 2021 года (29 случаев).

Так, в апреле в одном из детских садов Элисты была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, которую спровоцировал норовирус. Всего заболели семь детей, из них были госпитализированы три дошкольника, остальные лечились амбулаторно.