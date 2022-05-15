Ростов-на-Дону, , 09:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с активностью клещей к медикам обратились более 100 горожан. Противоклещевая обработка городских территорий будет активизирована. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

В лесу клещи наиболее опасны Domses.firmpage.ru

«Поставил задачу выявить наиболее опасные участки и уделить им самое пристальное внимание. Сейчас по линии управления благоустройства и лесного хозяйства обработана пятая часть площадей от плана — 93 га из 500 га. Всего на акарицидную обработку в этом году город выделил управлению более 3,5 млн рублей», — уточнил он.

Специалисты применяют препарат цифокс, который не переносят комары.

Первый этап плановой акарицидной обработки должен быть завершён до 16 мая. Затем специалисты проверят эффективность проведённых работ. При необходимости процедуру повторят.