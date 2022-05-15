Элиста, , 09:15 — REGNUM В Калмыкии с января по апрель 2022 года количество ДТП с участием детей выросло на 127%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в республиканском управлении МВД России.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По словам начальника управления ГИБДД Калмыкии Владимира Раева, практически в каждом четвёртом ДТП страдают дети. Более половины пострадавших — это пассажиры транспортных средств, однако с наступлением тепла дети всё чаще попадают под колёса автомобилей по собственной неосторожности. Также зарегистрировано две аварии с участием несовершеннолетних, управлявших мототранспортными средствами.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей приучать детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения и пристёгивать маленьких пассажиров ремнями безопасности или использовать детские удерживающие устройства в автомобилях.