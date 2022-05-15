Рубежное, ЛНР, , 09:12 — REGNUM Во время отступления из Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские боевики заминировали завод «Заря» по производству взрывчатки, однако подразделения радиоэлектронной борьбы Народной милиции (НМ) ЛНР смоги заблокировать сигнал, который должен был дистанционно произвести взрыв. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

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«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что подрыв должен был быть осуществлен путем дистанционного управления в момент, когда это нанесло бы наиболее максимальный ущерб.

«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», — добавляется в сообщении.

Кроме того, указывается, что саперы НМ ЛНР обезвредили все ловушки киевских боевиков на объекте и обезвредили все точки подрыва.

«Объект обезврежен и больше опасности для людей и окружающей среды не представляет», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрелу с территории Украины подвергся поселок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области.