Барнаул, 15 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Сотрудники института садоводства имени Лисавенко (Алтайский край) начали выращивать бананы. Как сообщают «Вести-Алтай», банановое дерево оказалось совсем неприхотливым, в Сибири ему понравилось: требуется солнце и полив тёплой водой. Бананы и другую экзотику (абхазские мандарины, лавр и лимоны) уже продают в магазине института, есть стабильный спрос.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

Тем, кто решит завести банановое дерево, специалисты советуют запастись большими формами — растение может вырасти до 2-3 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года житель Ростова-на-Дону во дворе своего дома высадил несколько кустов бананов. Эксперимент удался. Накрывшая регион жара помогла плодам созреть.

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