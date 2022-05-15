Таганрог, Ростовская область, 15 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) ускорят подготовку проекта строительства лечебного комплекса больницы скорой медицинской помощи. Такое поручение в ходе рабочей поездки в приморский город дал донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Корпус БСМП в Таганроге

«Принципиальное значение имеет подготовительный этап — период, который нужно пройти максимально быстро. Строительство такого крупного объекта имеет значение не только для города, но и для ряда соседних районов области. Поэтому необходимо ускорить реализацию этой задачи, оперативно находить ответы на существующие вопросы», — считает глава региона.

Восьмиэтажный лечебный корпус был построен в 1950-х годах. Здание уже не соответствует современным требованиям обеспечения качественной медицинской помощи.

Как ожидается, на территории лечебного учреждения построят новый комплекс со стационаром на 811 коек, отделением скорой помощи на 66 коек и инфекционным отделением на 80 мест.