Турочакский район, Алтай, 15 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В районе села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай действует природный пожар на площади 1 га. Лес горит на расстоянии 1 км от села, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горном Алтае

В ликвидации возгорании задействована группировка в составе 128 человек и 28 единиц техники. Проведено оповещение и информирование населения села Артыбаш.

«В настоящее время проводятся работы по созданию противопожарного разрыва, просеки на расстоянии 600 метров от населённого пункта», — отметили в ведомстве.