Луганск, , 09:03 — REGNUM Последние контролируемые Украиной города в ЛНР Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в окружении. Об этом 15 мая заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«В Северодонецке и Лисичанске смотрят на «Азовсталь» в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем … ясно, что Северодонецк и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле, выбираться из «треугольника» будет поздно», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в офисе Зеленского знают о подобных настроениях, и Киев дал разрешение командирам применять «специальные меры воздействия» к думающим о сложении оружия.

Мирошник при этом убежден, что вероятность реализации «жестоких мер» невелика — сами командиры «стремятся улизнуть вместе с колоннами».